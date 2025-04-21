Küçükçekmece’de motosiklet tamircisine silahlı saldırı!

Giriş Tarihi: 21.04.2025 23:32:26

İstanbul Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi Emsal Sokak'ta, saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz motosikletli iki şahıs, sokaktaki motosiklet tamircisinin önüne yaklaşarak silahlı saldırı düzenledi . Şüphelilerden biri, elindeki silahla iş yerine doğru birden fazla kez ateş etti. Saldırı sonrası şüpheliler, geldikleri motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Saldırıda iş yerine ve park halindeki bir otomobile kurşun isabet etti . Polis ekipleri, şüphelileri arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili konuşan esnaf Zekeriya Karakılıç , "Saat 20.25 sıralarında çok yakınımızda 3-4 el silah sesi duyduk. Kendimizi yere attık. Daha sonra dışarı çıktık. Önce kuru sıkı zannettik. Her yer barut kokuyordu. Kimseyi görmedik. Çıktığımızda yandaki motorcunun dükkanına ve park halindeki kendi aracımın arka bagajına kurşun isabet ettiğini gördük. Motorun üzerinde iki kişinin olduğunu söylüyorlar. Daha sonra polisi aradık. Olay yeri incelemenin gelmesini bekledik. Tutanaklar tutuldu. Çok şükür cana gelen bir şey yok. Olay sırasında dükkan açıktı" dedi.