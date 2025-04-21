PODCAST CANLI YAYIN
Küçükçekmece’de motosiklet tamircisine silahlı saldırı!
Haberler Haber Videoları

Küçükçekmece’de motosiklet tamircisine silahlı saldırı!

Giriş Tarihi: 21.04.2025 23:32:26

Sultan Murat Mahallesi’nde motosikletli iki şahıs, motosiklet tamircisine silahlı saldırı düzenledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis şüphelileri arıyor.

İstanbul Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi Emsal Sokak'ta, saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz motosikletli iki şahıs, sokaktaki motosiklet tamircisinin önüne yaklaşarak silahlı saldırı düzenledi . Şüphelilerden biri, elindeki silahla iş yerine doğru birden fazla kez ateş etti. Saldırı sonrası şüpheliler, geldikleri motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Saldırıda iş yerine ve park halindeki bir otomobile kurşun isabet etti . Polis ekipleri, şüphelileri arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili konuşan esnaf Zekeriya Karakılıç , "Saat 20.25 sıralarında çok yakınımızda 3-4 el silah sesi duyduk. Kendimizi yere attık. Daha sonra dışarı çıktık. Önce kuru sıkı zannettik. Her yer barut kokuyordu. Kimseyi görmedik. Çıktığımızda yandaki motorcunun dükkanına ve park halindeki kendi aracımın arka bagajına kurşun isabet ettiğini gördük. Motorun üzerinde iki kişinin olduğunu söylüyorlar. Daha sonra polisi aradık. Olay yeri incelemenin gelmesini bekledik. Tutanaklar tutuldu. Çok şükür cana gelen bir şey yok. Olay sırasında dükkan açıktı" dedi.

SIRADAKİ VİDEO
TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza kamerada
21.04.2025Pazartesi
Pendik’te 5 katlı binada balkon çöktü
21.04.2025Pazartesi
Bursa’da anaokulu önünde doğalgaz borusu patladı: Büyük panik yaşandı
21.04.2025Pazartesi
Eski vekilin oğlu Can Işıklar annesini öldürdü!
21.04.2025Pazartesi
Babasını döven Rapçi Sansar Salvo’ya hapis istemi – TIKLA & İZLE
21.04.2025Pazartesi
Bunlar da Var
Sevil Akdağ Elif Kırav’a takıntılı mıydı? Yakın arkadaştan kan donduran açıklamalar: Telefona ulaşamasın diye kapının önüne koymuş... 01:37
Sevil Akdağ Elif Kırav'a takıntılı mıydı? Yakın arkadaştan kan donduran açıklamalar!
20.04.2025Pazar
Konya’da Akyokuş mevkiinde bıçaklı kavga: 2 yaralı 01:23
Konya’da Akyokuş mevkiinde bıçaklı kavga: 2 yaralı
21.04.2025Pazartesi
Yozgat’taki Ocağımız battı geçinemiyoruz tiyatrosu çöktü! CHP’li Ersoy Ersoy traktör ve tarla zengini çıktı 00:21
CHP Yozgat'ta yalan ekti iftira biçti!
21.04.2025Pazartesi
Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç ve yönetimine istifa tepkisi 00:55
Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç ve yönetimine istifa tepkisi
20.04.2025Pazar
CANLI YAYIN