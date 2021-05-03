Kozyatağı’nda İETT otobüsü üst geçidin asansörüne çarptı!

İstanbul'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, D-100 otoyolunun Kozyatağı mevkisinde bir üst geçidin asansörüne çarptı. Kaza sonucu 1 yolcu yaralandı.
Kozyatağı D 100'de İETT otobüsü üst geçidin asansörüne çarptı. Kazada 1 yolcu yaralandı. Kozyatağı D-100 Karayolu Ankara istikametinde saat 16.30 sıralarından İETT otobüsü bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, üst geçidin asansörüne çarptı. Kazada 1 yolcu yaralandı. Bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı.