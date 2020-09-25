Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

25.09.2020 21:10

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 1.665 yeni hastamız var. Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum. Virüsle hep birlikte mücadele edelim." ifadelerine yer verdi.