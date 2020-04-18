Koronavirüse karşı teknolojik takip! 'Hayat Eve Sığar' uygulaması nedir ve ne işe yarıyor? | Video 18.04.2020 13:47

Hayat Eve Sığar uygulaması indir! Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl kullanılır? Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayat Eve Sığar uygulamasıyla vatandaşların Corona virüsünden korunması amaçlanıyor. Corona risk haritası görevi gören uygulama sayesinde yakınlarınızdaki riskli bölgeleri öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına kolayca ulaşabilir, evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğunu görebilirsiniz. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Tülay Ağaoğlu anlattı.

Hayat Eve Sığar uygulaması indir! Corona risk haritası Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl kullanılır sorusuna yanıt aranıyor. Sağlık Bakanlığı yeni bir uygulama hazırladı. Covid-19 salgınıyla mücadelede etkin önlemler alınmaya devam edilirken, Hayat Eve Sığar uygulaması sayesinde vatandaşlar riskli bölgeleri görebilecek. Uygulamada konum servislerine izin verildiğinde, salgının yoğun olduğu riskli bölgelere yaklaşıldığında uyarı verecek ve haritada anlık olarak yaklaşılmaması gereken alanlar görülebilecek.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşları yeni tip corona virüsü (Covid-19) konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilen mobil uygulamadır.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara sunulan Hayat Eve Sığar uygulaması ile telefon numaranız ile doğrulama yaparak adım adım size sorulan soruları cevaplayıp, corona virüs hastalığı anlamında vermiş olduğunuz şikayetlerinize göre değerlendirilerek nasıl davranmanız gerektiğine göre yönlendirme alabiliyorsunuz. Vermiş olduğunuz cevaplara göre yönlendirmeler sadece öneri niteliği taşımaktadır, tavsiye niteliğindedir.

Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına kolayca ulaşabilir, evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğunu görebilirsiniz.

Ailem bölümüne merak ettiğiniz ve takip etmek istediğiniz yakınlarınızı ekleyerek, ilgili kişinin bu uygulamayı yükleyip, uygulama üzerinden onay vermesi durumunda onların konum bilgilerini görebilir, takip edebilir ve bulundukları bölgelere göre risk durumlarını görebilirsiniz.

Uygulamada konum servislerine izin verildiğinde, salgının yoğun olduğu riskli bölgelere yaklaşıldığında uyarı verecek ve haritada anlık olarak yaklaşılmaması gereken alanlar görülebilecek. Tüm bunlarla birlikte, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan ülke genelindeki güncel vaka sayılarını da uygulama üzerinden görmek mümkün.

NASIL KAYIT OLUNUR?

Android ve iOS platformları üzerinden indirilebilen uygulamaya kayıt olmak için gerekli bilgiler; Telefon numarası, T.C. Kimlik Numarası ve doğum yılıdır. Kayıt işlemi gerçekleşen uygulamda, bulunulan bölgenin risk derecesi belirtiliyor.

App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilecek. Android cihazlar için, Google Play sayfasında bulunan "Yükle" seçeneğine tıklanarak, uygulama telefona indirilir. iOS için ise App Store'dan "İndir" seçeneğine tıklanarak uygulama indirme işlemi yapılır. İndirme tamamlandıktan sonra T.C. numarası, telefon numarası ve doğum tarihi ile kayıt işlemi yapılarak uygulama kullanıma başlanır.

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iOS UYGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ