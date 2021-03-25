Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Son dakika haberine göre, Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 16:00’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.00'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.

SON 24 SAATTE 29 BİN 762 YENİ VAKA

Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 762 yeni vaka, 1142 yeni hasta tespit edildi, 146 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 17 bin 761 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

1,4 MİLYON DOZ BİONTECH AŞISININ TÜRKİYE'YE GELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftadan beri yaklaşık 1,4 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye ulaştığını duyurdu. Koca, Twitter hesabından dünyada uygulanan Kovid-19 aşıları arasında yer alan BioNTech aşısının teminine ilişkin açıklama yaptı.

Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

"BioNTech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez BioNTech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak.

Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla BioNTech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1,4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı, saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak."