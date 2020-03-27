Uzmanlar, küresel bir salgın olarak tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için güçlü bir bağışıklık sisteminin önemine dikkati çekerken, özellikle dengeli ve zengin beslenme, kaliteli uyku ile egzersizin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için en temel unsurlar arasında yer aldığını belirtiyor.
Koronavirüs - Bağışıklık için uyku neden önemli?27.03.2020 13:37
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