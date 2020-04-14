Korona (Corona) Malatya, Kayseri, Konya ve Diyarbakır canlı harita! Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? | Video 14.04.2020 20:30

Video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan kararları ve Türkiye'deki son koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Malatya, Kayseri, Konya ve Diyarbakır illerimizdeki koronavirüs canlı haritasıyla ilgili detayları da vatandaşla paylaştı. Peki, coronavirüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca günün vefat ve vaka sayılarını açıklayarak corona virüs Konya, Kayseri, Malatya ve Diyarbakır canlı yoğunluk haritasını da vatandaşlara açıkladı. İşte corona Türkiye Konya, Kayseri, Malatya ve Diyarbakır canlı harita...

CORONA VİRÜS TÜRKİYE GENELİ SON HARİTA

14 NİSAN CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ?

33 bin 70 test yapıldı. 4 bin 62 pozitif vaka çıktı. 65 bin 111'e ulaştı. 107 vatandaşımız hayatını kaybederken toplam can kaybı bin 403'e yükseldi. Son 24 saatte 842 hastamız iyileşti.

Kayseri corona virüs haritası

Konya corona virüs haritası

Malatya corona virüs haritası

Diyarbakır corona virüs haritası

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Koronavirüse karşı mücadelemiz birlikteliğimiz olmuştur. Bir salgının aşamaları hakkında kesin ifadeler kullanılamaz. Şu ana kadar aldığımız sonuçlar, Türkiye'nin salgını en az kayıpla aşacağına işaret ediyor. Tedbirler yüzde yüz uygulanmadığı halde alabiliyoruz. Kurallara istisnasız uyalım. Sonuca odaklanalım. Bilelim ki tedbir yüzde yüze ulaştıkça uğraşılacak tek sorun vakalardır.

'VAKA SAYISI DÜŞTÜ'

Vaka sayıları gün geçtikçe artıyor. Vaka sayıları veriler pek çok ülkede tartışma konusu. Türkiye'de tespit edilen her olay sizin gözünüzün önündedir. Hastalık Amerika'da 10., İtalya'da 8. haftada, İspanya'da 9. haftada bir günde görülen en yüksek vakaya ulaştı. Türkiye'de iste 4. haftada ulaştı. Yani Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti.

'FİLYASYONDA NELER OLUYOR?'

Yayılma hızını kontrol altına almaya başladık. Filyasyon kelimesini çok duydunuz. İşte bu ağırlıklı filyasyonla oldu. Bu kelimeyi ilerideki günlerde unutmayacaksınız. Filyasyon bildiğiniz gibi bulaşıcı hastalıkla ilgili temas zincirinin tanınmasının adıdır. Vaka artış hızının erkenden düşüşe geçmesini biz filyasyon uygulaması ile sağladık.

Filyasyonda neler oluyor? Bu kişilere ulaşılıyor. Tanı konanlar izole ediliyor ve tedavilerine başlanıyor. Filyasyon uygulaması soruya güçlü bir cevap getiriyor. Biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz. Yaygın temas taraması, sıkı takip. Salgının önünü kesmenin yolu bu. Dünyada birçok ülke ise filyasyonu kullanmayıp sadece şikayetle ilerliyor.

Türkiye'de ölüm artış hızındaki yavaşlama 5. haftada gerçekleşmiştir. En erken yakalan ülkeyiz. Vaka artış hızının inişe geçmiş olması mücadelede doğru yolda olduğumuzun, tedbirlerin sonuç verdiğini ve sonuç alacağımızın işaretidir. Yöntemi ilkece benimseyen en yaygın şekilde filyasyon yapan Türkiye'dir. 261 bin 989 temaslı kişi belirlenmiştir.

EKİP NASIL ÇALIŞIYOR?

Yeni bir tanı konduğunda nasıl yapıyoruz. Hastanın detaylı bir hikayesini, kimle ne zaman görüştüğü yakınlarındaki insanların bilgileri toplanıyor. Bir vaka tespit edildiğinde iş ve ailesi otomatik sisteme düşüyor. Filyasyon ekibi de harekete geçiyor. 3 kişiden oluşan ekipler vaka ortaya çıkar çıkmaz 48 saat zaman zarfında taranmaktadırlar.

EN YÜKSEK ZONGULDAK



Filyasyon ekipleri doğrudan adrese ulaşmaktadırlar. Her yeni vakada hastalığa karşılı ağ yeniden kurulmaktadır. Filyasyon çalışması 81 ilimizde yapılmaktadır. Temaslı takibin en yüksek %99'la Zonguldak'tır. Vakaların en yoğun olduğu İstanbul'da bin 200 ekip görev almaktadır. Toplam 4600 ekibimiz bulunmaktadır.

AİLE HEKİMLERİ TAKİP EDİYOR

Filyason çalışmamızın bir kısmı aile hekimleri tarafından yürütülüyor. Belirtilerin çıkıp çıkmadığı aile hekimleri tarafından araştırılmaktadır. Sahip olduğumuz veri kaynağımızın bir kısmı aile hekimleri ile kurduğumuz bu ağdır. Filyasyon sağlam veri kaynağına ihtiyaç vardır.

Bu ülkenin Sağlık Bakanlığı küçük bir kentimizin küçük bir hastanesinde yatan bir hastamızın kaç kere ateşi ölçüldüğü bilgisi bulunmaktadır. İşine son derece uzmanlar tarafından işin yürütüldüğünü bilin. Bütün bu çabanın size yüklediği sorumluluğu unutmayın ve tedbirlerden taviz vermeyin. Tablolar dikkatle bakıldığında "üstesinden geleceksiniz direnin" diyor.