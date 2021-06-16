Korona aşısı! Flaş gelişmeyi Fahrettin Koca duyurdu: Aynı gün randevu ve aynı gün aşı...

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada yeni sisteme geçildiğini duyurdu. Buna göre aynı gün içinde randevu alnıp aşı olunabilecek. Öte yandan Türkiye'de saat 11.00 itibarıyla 36 milyon doz aşı uygulandı. Ankara'dan detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattıklarını belirterek, "Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" dedi.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 11.00 itibariyle uygulanan aşı miktarı 36 milyon 196 bin 8 oldu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattıklarını duyurdu.

Koca, "Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" dedi.

Bu arada aşılamada her geçen gün rekor kırılıyor. Türkiye genelinde uygulanan aşı sayısı 36 milyonu geçti.

Birinci doz aşı yapılanların sayısı 22 milyon 54 bin 906'ye, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 13 milyon 951 bin 359'a ulaştı.

"TATLI BİR YORGUNLUK"

Son 24 saatte 1 milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldığını duyuran Bakan Koca, "1 milyon 240 bin 311 sizce nedir? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk" ifadelerini kullandı.

BİLİM KURULU TOPLANIYOR

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu da Bakan Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanıyor.

Toplantıda, azalan vaka sayıları ve hızlı şekilde devam eden aşılama programı değerlendirilecek.

Aşılanacak yeni meslek ve yaş grupları neler olacak, aşı tedariki ne durumda gibi konular kurulun gündeminde.

Bilim Kurulu'ndan kademeli normalleşme ile ilgili de tavsiye kararı çıkması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Koca saat 18.30'da toplantıyla ilgili açıklama yapacak.