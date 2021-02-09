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Konya Tuzlukçu'da korkutan deprem! | SON DEPREMLER

Konya Tuzlukçu'da korkutan deprem! | SON DEPREMLER
09.02.2021 19:27
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Konya'da korkutan deprem
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Son dakika haberi... Konya'da peş peşe korkutan depremler meydana geldi.. AFAD'dan yapılan açıklamada, Konya'da saat 18.51'de merkez üssü Tuzlukçu ilçesi olan 4.7 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Tuzlukçu'da ayrıca saat 18.52'de 4, 18.53'te ise 4.1 büyüklüklerinde birer deprem daha yaşandığı bildirildi.


Son dakika haberi... Konya'da peş peşe korkutan depremler meydana geldi.. AFAD'dan yapılan açıklamada, Konya'da saat 18.51'de merkez üssü Tuzlukçu ilçesi olan 4.7 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Tuzlukçu'da ayrıca saat 18.52'de 4, 18.53'te ise 4.1 büyüklüklerinde birer deprem daha yaşandığı bildirildi.
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