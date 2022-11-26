Konya köpek katliamı videosu infial yarattı! Konya'daki hayvan barınağında çekilen skandal görüntü sonrası canilerin ifadesi ortaya çıktı

Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan zanlılar, başına kürekle vurulan köpeğin kendilerine saldırdığını iddia etti.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan ve görüntüleri sosyal medyaya yansıyan olaya ilişkin çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanan zanlılar Murat B. ile Sefa Ç'nin ifadesine ulaşıldı.

Barınakta sağlık teknisyeni olarak çalıştığını söyleyen Murat B. ifadesinde olay günü barınaktaki hayvanlara parazit aşı ve ilaçlama uygulaması yaptıkları sırada söz konusu görüntülerde başına kürekle vurdukları köpeğin kendisine saldırdığını öne sürdü.

KÖPEK BANA SALDIRDI

Murat B, "Sefa Ç. içeriden getirilen köpeği tutmaya çalışıyordu. Fakat köpeği tutamadı. Köpek bana saldırdı. Ben de kendimi korumak için köpeğe kürekle bir kez vurdum. Sefa Ç. köpeği kontrol altına alsa da o panikle 2 kez daha köpeğin kafasına kürekle vurdum. Köpek şoka girdi. Daha sonra tıbbi müdahalesini yapıp kafesine gönderdim. Son durumundan haberim yok. Benim bu olayla ilgili 3 günlük sağlık raporum bulunuyor." beyanında bulundu.

Diğer zanlı Sefa Ç. ise ifadesinde olayın yaşandığı barınakta 2 aydır çalıştığını belirterek "Köpekleri parazit ilaçlaması için ara koridora çıkardık. Köpek ilk önce Murat'a saldırdı. Bunun üzerine Murat kürekle bir tane vurdu. Köpek sendeledi. Ben de sendeledikten sonra aparat ile yakaladım. Yakaladıktan sonra Murat kürekle 2 kez daha köpeğe vurdu. Köpek baygınlık geçirdi. Daha sonra köpeğe gerekli tedavisini yapıp kafesine koyduk." ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşandığı öne sürülen ve sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Görüntülerle ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü hakkında disiplin soruşturmasına başlanması, bu süreçte, ilgili şube müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına, olaya karışan işçilerin iş akdinin feshedilmesine karar verilip sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Olay sonrası gözaltına alınan şüpheliler Murat B. ve Sefa Ç., Dutlukır Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ters kelepçe takılarak 'Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. ve S.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe, "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" suçundan tutuklandı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Konya Büyükşehir Belediyesi sorumlu şube müdürünün görevden uzaklaştırılması ve olaya karışan işçilerin iş akdininin feshedilmesine ilişkin alınan kararı paylaştı. Sosyal medyada duyurulan karar, "Medyada yayınlanan görüntülerle ilgili sorumlular hakkında yasal süreç başlatılmıştır. Konu hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesiyle paylaşıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Konya Büyükşehir Belediyesi, "Rehabilitasyon Merkezimizde yaşanan olay gece tüm yönleriyle incelenmiş. Sabahın erken saatlerinde ilgililer ivedilikle açığa alınmış sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri gözaltına almıştır." açıklamasında bulundu.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ALTAY'DAN AÇIKLAMA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Hayvan Rehabilite Merkezimizde hepimizi derinden sarsan olayı gece inceledik, sorumluları açığa aldık, suç duyurusunda bulunduk ve şüpheliler gözaltına alındı. Süreci tüm yönleriyle sonuna kadar hassasiyetle takip edeceğiz." açıklamasında bulundu.





Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da, "Bir kısım sosyal medya ve basın kuruluşlarında yer alan 'Konya'daki Hayvan barınağındaki hayvanlara eziyet' haberine konu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.11.2022 tarihinde soruşturma başlatılmış olup 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

KONYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konya Valiliği'nin yaptığı açıklamada ise, "24 Kasım'da Twitter sosyal medya platformunda hayvanlara eziyet edildiğine dair görüntülerle ilgili olarak 2 kişi gözaltına alınmıştır. Canlılara yapılan her türlü eziyeti şiddetle kınıyoruz. Konu adli-idari tüm kurumlarımızca titizlikle takip edilip gerekli müeyyide ve tedbirler uygulanmaktadır" denildi.

'YAŞANAN OLAYIN MÜNFERİT OLDUĞUNA İNANIYORUM'

Ortaya çıkan görüntülerin herkesi derinden üzdüğünü belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Yaşanan olayın münferit olduğuna inanıyorum. Duyduğumuz andan itibaren suçluların cezalandırılması ile ilgili gerekli işlemleri ivedilikle gerçekleştirdik. Failler görevlerinden uzaklaştırıldı ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca sorumlularla ilgili de idari soruşturmayı açtık, şu anda görevlerinden açığa alınmış durumdalar. Bu olayı sadece bir belediye başkanı olarak değil bir insanlık vazifesi olarak sonuna kadar takip edeceğiz." diye konuştu.

'ORTAYA ÇIKAN DURUMDAN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ'

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nin Türkiye'nin en modern hayvan barınağı olduğunu söyleyen Başkan Altay şöyle devam etti:

"Bunu iddia ile söylüyorum. Biz bugüne kadar çok önemli çalışmalar yaptık. Hem hayvan barınağımızın fiziki yapısı hem de hayvanlarla ilgili yürüttüğümüz projeler tüm Türkiye'ye örnek oldu. Hayvan barınağımızda; ameliyathanelerin, röntgen cihazlarının, laboratuvarların, hatta küvözlerin bulunduğu bir ameliyat sistemine sahibiz. Ayrıca uzun süre misafir ettiğimiz hayvanların sağlığını korumak için yerden ısıtmalı barınaklarımız var. Biz sahiplendirmeyi de çok önemsiyoruz. Bugüne kadar 6 binin üzerinde hayvanı sahiplendirdik. Türkiye'de sadece sahiplendirdiği hayvanlar için aylık bedel ödeyen şehir Konya'dır. Biz bir taraftan barınaktaki hayvanların şartlarını düzenlerken bir taraftan da sahiplendirme ile ilgili önemli çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca tüm Türkiye'de ses getiren özellikle trafik kazalarında zarar gören hayvanların bir an önce ve uygun şartlarda barınağımıza ya da Veterinerlik Fakültesine ulaştırılması ile ilgili tam donanımlı 4 tane ambulansımızla da bu hizmetleri yürütüyoruz. Biz bunları yaparken birinin zorlamasıyla, birinin dayatmasıyla yapmadık. Biz bunu insanlık görevi olarak görüyoruz. Konya bu konuda hassas olması gereken en önemli şehir. Hazreti Mevlana'nın şehrindeyiz. 'Yaratılan her şeyi Yaratan'dan ötürü seviyoruz. Yaşanan bu menfur olay bizi de çok üzdü ama bu olay bu konudaki azmimizi ve kararlılığımızı asla ortadan kaldırmaz. Ortaya çıkan durumdan üzüntü duyuyoruz. Özellikle sokak hayvanları için bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

'BU YAPILANLAR KONYA'YA MAL EDİLEMEZ'

Yaşanan olayın Konya'ya mal edilemeyeceğini belirten Başkan Altay, "Tabii gönül isterdi ki Konya'nın ismi böyle anılmasın. Biz Konya'nın her manada öncü olması için çok büyük bir çaba sarf ediyoruz. Biz aynı azim ve kararlılıkla hem insanımıza hem tüm canlılara hizmet etmeye devam edeceğiz. Ayrıca tekrar üzerine vurgulayarak ifade etmek istiyorum; bu münferit bir olaydır. Bu yapılanlar Konya'ya mal edilemez. Anlaşılan o ki kontrolümüzde bazı eksiklerimiz var. Bu vesileyle bunu da öğrenmiş olduk. Bundan sonra eksiklerimizi hızla gidererek inşallah bu konuda Türkiye'ye örnek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Başkan Altay sözlerini şöyle tamamladı:

'VAHŞİCE BİR OLAY'

"Faillerle ilgili şu an itibariyle savcılık süreci devam ediyor. Bir an önce işlemlerin tamamlanmasını ve gerekli cezayı görmelerini arzu ediyoruz. Bunu bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil; bir insan olarak, bir Konyalı olarak söylüyorum. Bu kabul edilebilir bir olay değil. Vahşice bir olay. Bütün bu yapılanların gölgelenmesine de izin vermemek lazım. Sokakta çocuklarımızın güvenli bir şekilde hayatlarına devam etmeleri ve onların hayatlarını korumamız için belediyelerin bütçe harcaması gerekiyor, belediyelerin bazı zorlukları yenmesi gerekiyor. Biz bu konuda da azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Hem sokaklarımızı çocuklarımız için güvenli hale getireceğiz hem de barınaktaki hayvanlarımızı önce sahiplendirmek için çaba sarf edeceğiz. Sonra barınakta en iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmeleri için dersler çıkararak yolumuza devam edeceğiz."

EMİNE ERDOĞAN'DAN TEPKİ: ŞİDDETLE KINIYORUM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Konya'da barınaktaki hayvanların telef edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "İnsanı insan yapan vicdanı ve merhametidir. Aynı dünyayı paylaştığımız canlıları korumakla mükellefiz. Şiddetin ne dinimizde yeri vardır ne de fıtratımızda. Konya'daki hepimizi derinden üzen hadiseyi şiddetle kınıyor ve cezasız kalmayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

SİYASİLER VE STK'LAR MERKEZE AKIN ETTİ

Bu arada merkezin bulunduğu alana birçok ilden çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve gönüllüler geldi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLARAK GÖSTERİLİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyon metrekare toplam alan üzerinde 120 bin metrekare alana kurulu tesisinde barınaklar ve hayvan hastanesi bulunuyor. Alttan ısıtmalı bakım odalarının yer aldığı merkezde, laboratuvarlar, röntgen üniteleri, acil müdahale odaları, kuvözler yer alıyor. Merkezin yıllık ortalama 10 bin civarında hayvanın tedavisi, 15 binin üzerinde hayvanın aşılanması, bakımı ve beslenmesi yapıldığı öğrenildi.

TEPKİLER KARŞILIK BULDU

Sosyal medya kullanıcıları yaşananlara sert bir dille tepki göstererek bu saldırıyı gerçekleştirenler için harekete geçilmesi talebinde bulundu.

Tepkilerden bazıları şöyle:

Konya'daki barınak görüntülerini açıp izlemek gibi bir hata yapmayın. Bizim evlat gözüyle baktığımız canlara sebepsiz yere bunu yapana iki ayaklı hayvan yaşattığını yaşamadan ölmez umarım.

Konya'daki barınak görüntülerini izlemedim. Yüreğim kaldırmaz. Allah ın cezaları pislikler. Aynısını yaşamanızı diliyorum. Misliyle yaşayın..

Konya'daki barınak videosunu gördüm, tekrardan görmemek için videoyu paylaşmıyorum. Bu nası bir vahşet, Allah belanınız versin cani yaratıklar. Katiller. O insanlar aramızda gezmemeli. Bir canlıya bunu yapanlar cezasız kalmamalı.

Sorumlular hakkında Büyükşehir Belediyesi ve savcılık tarafından harekete geçilmesiyle bir nebze olsun yürekler ferahladı.