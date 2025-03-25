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Kolundaki demir parmaklık ile hastaneye götürüldü!
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Kolundaki demir parmaklık ile hastaneye götürüldü!

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 18:34 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2025 18:34

Adana'nın Seyhan ilçesinde oyun oynarken duvarda dengesini kaybederek koluna demir parmaklık saplanan 11 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana gelen talihsiz olayda, apartman bahçesinde oyun oynayan 11 yaşlarındaki bir çocuk, demir parmaklıkların bulunduğu duvara çıktı. Duvarın üzerinde yürürken dengesini kaybeden çocuk, sağ koluna saplanan demir parmaklıkla yerde mahsur kaldı.

Olay, çocuğun annesinin durumu fark edip yardım çağırmasıyla yetkililere bildirildi. Bunun üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Çocuğu sakinleştiren ekipler, parmaklığı keserek başarılı bir operasyonla kurtardı.

112 Acil Servis ekipleri, çocuğun kolunda kalan demir parçasını çıkarabilmek için onu hızla hastaneye kaldırdı. Küçük çocuğun tedavisine başlandığı öğrenildi.

Olay anı, itfaiye ekiplerinin kamerasına yansıdı ve kurtarma çalışmasının dikkat çekici detayları görüntülendi. Çocuğun sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.

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