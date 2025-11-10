PODCAST CANLI YAYIN
Kocaeli'ndeki faciada ölen işçilerden geriye o görüntüler kaldı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm tesisinde hayatını kaybeden 6 işçinin, 2 ay önce tesiste bir arkadaşlarının düğünü için düzenlenen kutlamada halay çektikleri görüntüler ortaya çıktı. Faciadan yaralı kurtulan Ayfer Aras o anları gözyaşlarıyla izledi. Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste cumartesi sabah saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan ve Hanım Gülek'in (52) hayatını kaybetti; 1'i ağır 7 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybeden işçilerden geriye, tesiste yaklaşık 2 ay önce çekilen eğlence videoları kaldı. İşçilerin, düğünü olacak bir arkadaşlarını kutlamak için tesiste eğlence düzenlediği öğrenildi. Görüntülerde, faciada ölen Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Nisa Taşdemir, Cansu Esatoğlu, Esma Gikan ve Hanım Gülek'in de aralarında bulunduğu kadınların güldükleri ve halay çektikleri anlar yer aldı. Faciadan yaralı kurtulan Ayfer Aras, o anlara ait videoları gösterirken gözyaşlarına hakim olamadı.

