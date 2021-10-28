Kocaeli'nin Gölcük ilçesinin kırsal Saraylı Mahallesi'nde Ali Akbaba, sabah erken saatlerde servise binip işe gidecek olan kadın arkadaşı Seyhan Gözer'in yanına gitti. Ali Akbaba, Gözer'e taksiyle kendisini işe bırakacağını söyledi.



AYRILMAK İSTEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

Bunun üzerine Seyhan Gözer taksiye bindi. Yolculuk sırasında Seyhan Gözer, Ali Akbaba'ya ayrılmak istediğini söyleyince tartışma çıktı. İş yerinin önüne geldiklerinde Ali Akbaba, taksiciye devam etmesini belirtti. Taksi, yeniden Saraylı Mahallesi'nde geldiğinde Ali Akbaba tabancasını çıkararak Seyhan Gözer'in başına ateş etti.



ÖLÜRSE ÖLSÜN SEN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜR BİZİ

Taksi şoförü Seyhan Gözer'i hastaneye götürmek istedi.

Ancak Ali Akbaba, şoförün başına tabancayı dayayıp, "Bırak ölürse ölsün. Sen emniyet müdürlüğüne götür bizi" dedi.

Taksiyle Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Ali Akbaba, polise durumu anlatıp teslim oldu. Gözer'in bahçeye park eden taksideki cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.



Gözaltına alınan Ali Akbaba ile taksi şoförünün ifadesi alınırken, soruşturma sürüyor.