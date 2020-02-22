KKTC'de koronavirüs alarmı! Bakanlık açıkladı: Tedbir amaçlı Lefkoşa Hastanesi de karantinaya alındı 22.02.2020 19:47

Son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bir hastanın korona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli açıklama yaparak, "Tedbir amaçlı Lefkoşa Hastanesi de karantinaya alındı'' dedi. Kıbrıs'ta yaşanan son gelişmeleri A Haber muhabiri Hakan Yıldırım canlı yayında Lefkoşa'dan bildirdi.