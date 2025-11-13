PODCAST CANLI YAYIN
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ilk ziyaretini Anıtkabir’e yaptı!

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ilk ziyaretini Anıtkabir’e yaptı!

Resmî temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Anıtkabir’i ziyaret etti. Erhürman, Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdığı mesajda, “Atatürk’ün mirası yalnızca bir ulusun değil, insanlığın ortak aydınlanma mirasıdır.” ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk resmî ziyaret kapsamında beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Erhürman, saygı duruşunda bulunarak ardından heyetiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Atatürk, yalnızca kendi halkına değil insanlığa da ilham verdi"

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erhürman, duygusal ifadelerle dolu bir mesaj kaleme aldı.
Erhürman, mesajında Atatürk'ün liderliğinin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine ilham olduğunu vurguladı:

"Kurtuluş Savaşı'na önderlik ederken sergilediğiniz duruş, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için değil, Kıbrıs Türk halkı için de yol gösterici olmuştur. Sizin mirasınız insanlığın ortak aydınlanma mirasıdır."

Ankara'da temaslarını sürdürecek

Erhürman'ın ziyaret programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geleceği bildirildi.

Bunlar da Var

Son dakika: Kastamonu’da ayı saldırısı... Mantar toplayan köy imamı yaralandı
Son dakika: Kastamonu’da ayı saldırısı... Mantar toplayan köy imamı yaralandı
Kepez'de dehşet! Polis memuru eşi ve 2 çocuğunu öldürdü!
Kepez'de dehşet! Polis memuru eşi ve 2 çocuğunu öldürdü!
Diyarbakır’da kaybolan polis memuru ölü bulundu
Diyarbakır’da kaybolan polis memuru ölü bulundu
İzmit'te korkunç kaza: 4 yaşındaki çocuk öldü!
İzmit'te korkunç kaza: 4 yaşındaki çocuk öldü!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle