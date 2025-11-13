KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ilk ziyaretini Anıtkabir’e yaptı!

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk resmî ziyaret kapsamında beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Erhürman, saygı duruşunda bulunarak ardından heyetiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Atatürk, yalnızca kendi halkına değil insanlığa da ilham verdi"

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erhürman, duygusal ifadelerle dolu bir mesaj kaleme aldı.

Erhürman, mesajında Atatürk'ün liderliğinin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine ilham olduğunu vurguladı:

"Kurtuluş Savaşı'na önderlik ederken sergilediğiniz duruş, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için değil, Kıbrıs Türk halkı için de yol gösterici olmuştur. Sizin mirasınız insanlığın ortak aydınlanma mirasıdır."

Erhürman'ın ziyaret programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geleceği bildirildi.