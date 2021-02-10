KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan net mesaj: KKTC’nin garantörü Türkiye’dir

Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e özel röportaj verdi. Çarpıcı mesajlar veren Tatatar Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu belirterek Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye'yi hedef alan sözlerine de tepki gösterdi.
Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e özel röportaj verdi. Çarpıcı mesajlar veren Tatatar Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu belirterek Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye'yi hedef alan sözlerine de tepki gösterdi.