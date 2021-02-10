KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan net mesaj: KKTC’nin garantörü Türkiye’dir

Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e özel röportaj verdi. Çarpıcı mesajlar veren Tatatar Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu belirterek Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye'yi hedef alan sözlerine de tepki gösterdi.