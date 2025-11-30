KIZILELMA F-16'ya kilitlendi: Simüle atışta tam isabet!

PODCAST CANLI YAYIN
Bayraktar KIZILELMA hava muharebelerinde bir ilke imza attı. KIZILELMA, havacılık tarihinde hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran ilk insansız savaş uçağı oldu. ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarı ile tespit edilerek takibe alındıktan sonra TUBİTAK SAGE tarafında geliştirilen GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi ile hedefi tam isabetle vurdu. Türk havacılık tarihinde ilk kez milli bir uçaktan, milli hava-hava füzesi, milli bir radar tarafından güdümlenerek hava hedefini vurdu.

