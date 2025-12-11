İmralı Heyeti Bahçeli'yi ziyaret edecek

Kırıkkale’de kamyon yayaya çarptı: Yaşlı kadın vefat etti!

Sağlık ekipleri, Nuriye Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından cenaze Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kamyonun çevresinde inceleme yaparak yol güvenliğini sağladı, çevreyi şeritlerle kapattı.

Kırıkkale'nin Etiler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kadın hayatını kaybetti. Kamyonun çarptığı 78 yaşındaki Nuriye Can'ın olay yerindeki görüntüleri polis kameralarına yansıdı.