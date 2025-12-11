PODCAST CANLI YAYIN
Kırıkkale’de kamyon yayaya çarptı: Yaşlı kadın vefat etti!

Kırıkkale’nin Etiler Mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Nuriye Can, kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen ekipler bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı.

Kırıkkale'nin Etiler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kadın hayatını kaybetti. Kamyonun çarptığı 78 yaşındaki Nuriye Can'ın olay yerindeki görüntüleri polis kameralarına yansıdı.

Karşıdan Karşıya Geçerken Kamyon Çarptı

Ü.M.T.'nin kullandığı 06 DGM 685 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Nuriye Can'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın ağır yaralandı.

Ekipler Olay Yerini Güvenlik Şeridiyle Kapattı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kamyonun çevresinde inceleme yaparak yol güvenliğini sağladı, çevreyi şeritlerle kapattı.

Yaşlı Kadın Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Sağlık ekipleri, Nuriye Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından cenaze Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

