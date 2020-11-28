Kim Milyoner Olmak İster'e 250.000 TL'lik soru damga vurdu: Şimdiki adı Google olan arama motorunun ilk adı hangisinin İngilizcesiydi?

Kim Milyoner Olmak İster'e 250.000 TL'lik soru damga vurdu! Şimdiki adı Google adı olan arama motorunun ilk adı hangisinin İngilizcesiydi sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulandı. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorular her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

Şimdiki adı Google olan arama motorunun ilk adı hangisinin İngilizcesiydi sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Şimdiki adı Google olan arama motorunun ilk adı hangisinin İngilizcesiydi?

A: Baş ağrısı

B: Kulak tıkacı

C: Sırt masajı

D: Güneş gözlüğü

Doğru cevap: C: Sırt masajı

GOOGLE'IN İLK ADINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Bugüne neredeyse hayatımızın her alanında olan internet devi Google'ın ilk adı 'BackRub'dı.

Kurucular Larry Page ve Sergey Brin 15 Eylül 1997 yılında platformun adını Google'a çevirerek resmi kaydını da bu isimle yaptı.

GOOGLE HAKKINDA

Google, internet araması, çevrim içi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketi.

İnternet tabanlı hizmet ve ürünler geliştirir, ek olarak bunlara ev sahipliği yapar. Kârının büyük kısmını AdWords programı aracılığıyla reklamlardan elde etmektedir.