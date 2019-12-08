Kim Milyoner Olmak İster'de Sinem Kobal sorusu! Kenan İmirzalıoğlu verdiği tepkiyle herkesi kahkahaya boğdu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster sık sık gündem oluyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında zaman zaman Kenan İmirzalıoğlu'nun oynadığı dizilerle ilgili sorular ekrana gelirken bu sefer de Sinem Kobal'la ilgili bir soru geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun kendi gibi oyuncu eşi Sinem Kobal'ın oynadığı Selena dizisinin sorulduğu sorunun ardından yakışıklı oyuncu eşine selam gönderdi. Yarışmada '2006-2009 arası 104 bölüm yayınlanan, doğaüstü güçleri olan Selin, Leyla ve Nazlı adlı üç kardeşin maceralarının anlatıldığı dizi hangisidir?' sorusu soruldu.