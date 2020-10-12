Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti! Mehmet Abdi Bulut kimdir, kaç yaşındaydı, ölüm nedeni nedir?

Mehmet Abdi Bulut kimdir, kaç yaşındaydı, ölüm nedeni nedir? Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti! Bir süredir Gaziantep'te tedavi gören Bulut'un sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Üç dönemdir Kilis Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Abdi Bulut yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştı. Bulut, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Kilis Belediye Başkanı seçildi.

Mehmet Abdi Bulut kimdir, kaç yaşındaydı? Mehmet Abdi Bulut ölüm nedeni nedir? Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti. Gaziantep'te tedavi altında olduğu belirtilen Bulut'un 53 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Peki, Mehmet Abdi Bulut kimdir?

MEHMET ABDİ BULUT HAYATINI KAYBETTİ!

Geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle Gaziantep'te tedavi altında olan Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir süredir tedavi gören 53 yaşındaki Bulut, yapılan müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Üçüncü dönem Kilis Belediye Başkanlığı görevini yürüten Bulut, evli ve 3 çocuk babasıydı.

MEHMET ABDİ BULUT KİMDİR?

20 Ekim 1967 tarihinde Kilis'te doğan Mehmet Abdi Bulut, İlk ve orta öğrenimini Kilis'te tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

Daha sonra avukatlık stajının ardından askerlik hizmetini 1991 yılında 223. dönem asteğmen olarak Konya Personel Okulu ve Milli Savunma Bakanlığı İnş. Eml. Daire Başkanlığında tamamladı. 1993 yılından itibaren Kilis'te serbest Avukatlık yaparken, 28 Mart 2009 yerel seçimlerinde Kilis Belediye Başkanlığını kazandı.

Mehmet Abdi Bulut, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Kilis belediye Başkanı olmuştur. Bulut 3 dönem boyunca başkanlık görevini götürüyordu. Evli ve 3 çocuk babasıdır.