Kılıçdaroğlu’na vatandaştan tepki: Çocuğuma dokunma hadi yürü, yürü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da hayatının şokunu yaşadı. Küçük bir çocuğu sevmek isteyen Kılıçdaroğlu'na çocuğun annesi "Çocuğuma dokunma. Hayır hayır. hayır. Hadi yürü, yürü" ifadeleriyle tepki gösterdi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Her fırsatta Türkiye'nin çıkarlarının karşısında yer alan, yalan ve yanlış yönlendirmelerden medet umarak sokakları karıştırma peşinde olan, Türkiye düşmanlarına ve terör örgütlerine selam çakan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslar için gittiği Çorum'da hayatının şokunu yaşadı.

Sokaklarda dolaşıp ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu, ailesine selam verdikten sonra küçük bir çocuğu sevmek isteyince annesinden büyük tepki gördü.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇOCUĞUNU SEVDİRMEDİ

Kadın, çocuğunu sevmek isteyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na izin vermezken, "Çocuğuma dokunma. Hayır hayır. hayır. Hadi yürü, yürü" ifadesini kullandı.

Kameralara yansıyan o anları izleyenler, Kılıçdaroğlu'nun düştüğü duruma ilişkin yorumlarda bulundu.