Kılıçdaroğlu’na FETÖ eliyle başkanlık koltuğu! İşte Deniz Baykal'a kaset kumpasının ardındaki gerçekler

06.05.2020 16:23

FETÖ bundan 10 yıl önce CHP ve Türk siyasetini dizayn için bir kaset darbesi yaptı. Örgüt, usulsüz olarak dinlediği CHP lideri Baykal’a ait bazı uygunsuz görüntüleri 6 Mayıs 2010’da bazı internet siteleri üzerinden yayımladı. Baykal 4 gün sonra istifa etmek zorunda kaldı. Koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu ise 10 yıldır partiyi yönetiyor. İşte Kılıçdaroğlu'na FETÖ eliyle sunulan başkanlık koltuğunun ardındaki gerçekler...

FETÖ, Türk siyasetini dizayn etme hedefleri doğrultusunda CHP Genel Başkanını değiştirmek için bundan tam 10 yıl önce bugün düğmeye bastı. Dönemin CHP lideri Deniz Baykal'ı yıllarca usulsüz bir şekilde dinleyen örgüt, son olarak 6 Mayıs'ta bazı internet siteleri üzerinden Baykal'a ait olduğu iddia edilen görüntüleri yayınladı. Böylece CHP'de yıllar sürecek değişimin temelleri atılmış oldu.







Baykal, 10 Mayıs 2010 tarihinde istifa ederken, faillerin ortaya çıkmaması için çalışılan kumpasta dava 7 yıl sonra açılabildi. Elebaşı Gülen ile birlikte 171 sanık yargı karşısında hesap veriyor. Ayrıntılar A Haber analizinde ele alındı.