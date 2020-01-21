Skandal açıklamalarıyla gündemden düşmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir yenisine daha imza attı. Kılıçdaroğlu, terör suçlarından tutuklanan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyunundan övgüler dizdi. CHP ve HDP'lilerin kol kola izlediği tiyatro oyunuyla ilgili skandal sözlerinin ardından bir de 'Kanal İstanbul' açıklaması yaptı. İşte Kılıçdaroğlu'nun o skandal açıklamaları...
Kılıçdaroğlu şaşırtmadı! Skandal Selahattin Demirtaş ve Kanal İstanbul açıklaması21.01.2020 19:52
- Kılıçdaroğlu şaşırtmadı! Skandal Selahattin Demirtaş ve Kanal İstanbul açıklaması
- Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getirildi
- Bakan Çavuşoğlu: "AB, dışlayıcı değil kapsayıcı olmalı"
- Eski MİT görevlisi Enver Altaylı'nın ABD ve İsrail aşkı ortaya çıktı! Türkiye'ye kumpas için ABD'ye rapor hazırlamış
- İşte Kılıçdaroğlu'nun terörist ilan ettiği çocuklar! Başkan Erdoğan 'görünce kanımız dondu' demişti
- "Cani miyim?" demişti... Müge Anlı'daki Kemal Büyükdeniz'in katili çocukluk arkadaşı çıktı
- Son dakika: Görev dağılımını böyle yapmışlar! 15 Temmuz'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı
- Muğla'da ters yönden gelen araç kazaya neden oldu: 1 ölü, 1 yaralı
- İBB, şehir hastanesinin yol inşaatlarını durdurdu
- Son dakika: İzmir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 25 gözaltı kararı
- Müge Anlı Şaver Cindi cinayeti son dakika gelişmesi! Diri diri yakılan yaşlı kadının katili 3 yıl sonra yakalandı
- Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.