Kılıçdaroğlu şaşırtmadı! Skandal Selahattin Demirtaş ve Kanal İstanbul açıklaması 21.01.2020 19:52

Skandal açıklamalarıyla gündemden düşmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir yenisine daha imza attı. Kılıçdaroğlu, terör suçlarından tutuklanan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyunundan övgüler dizdi. CHP ve HDP'lilerin kol kola izlediği tiyatro oyunuyla ilgili skandal sözlerinin ardından bir de 'Kanal İstanbul' açıklaması yaptı. İşte Kılıçdaroğlu'nun o skandal açıklamaları...