Kıbrıs'a konuşlandırıldı: Türkiye'den KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemi desteği
Kıbrıs'a konuşlandırıldı: Türkiye'den KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemi desteği
Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 10:17
Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2026 10:26
Milli Savunma Bakanlığı, 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne konuşlandırıldığını bildirdi.
