F-16 savaş uçakları Kıbrıs semalarında

Milli Savunma Bakanlığı, 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne konuşlandırıldığını bildirdi. Ercan Havalimanı'na inen uçaklar kısa süre sonra havalanarak halkı selamladı.

