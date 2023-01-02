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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Nuşirevan Elçi'den 'özerklik' itirafı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Nuşirevan Elçi'den 'özerklik' itirafı
02.01.2023 19:48

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuk ve siyasi işler başdanışmanı Nuşirevan Elçi bir skandala daha imza attı. Daha önce terör örgütü PKK'ya ve elebaşı Abdullah Öcalan'a destek paylaşımları ortaya çıkan Nuşirevan Elçi 'özerklik' çığırtkanlığı yaptı. CHP Genel Merkezi'nde Rudaw'a konuşan Elçi, CHP'nin projeleri arasında özerkliğin de olduğunu itiraf etti. "Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı." diyen Elçi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürdistan' lafından rahatsız olmadığını da söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuk ve siyasi işler başdanışmanı Nuşirevan Elçi bir skandala daha imza attı. Daha önce terör örgütü PKK'ya ve elebaşı Abdullah Öcalan'a destek paylaşımları ortaya çıkan Nuşirevan Elçi 'özerklik' çığırtkanlığı yaptı. CHP Genel Merkezi'nde Rudaw'a konuşan Elçi, CHP'nin projeleri arasında özerkliğin de olduğunu itiraf etti. "Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı." diyen Elçi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürdistan' lafından rahatsız olmadığını da söyledi.
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