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GOL | Hırvatistan 1-0 Çekya
GOL | Hırvatistan 1-0 Çekya
Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 23:52
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. grup maçında Hırvatistan I. Perisic'in 2. dakikada attığı golle Çekya karşısında skoru 1-0’a getirdi.
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