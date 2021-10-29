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Kavalacı 10 büyükelçiye ilk ders! 29 Ekim törenlerine davet edilmediler

Kavalacı 10 büyükelçiye ilk ders! 29 Ekim törenlerine davet edilmediler
29.10.2021 17:10
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Osman Kavala hakkında toplu bildiriye imza atan büyükelçiler hakkında 'zorlayıcı diplomasi' angajmanı devreye sokuldu. 10 ülkenin büyükelçileri 29 Ekim resepsiyonuna davet edilmedi. Böylelikle ABD Büyükelçisi David M. Satterfield, Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, Fransa Büyükelçisi Herve Magro, Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar, Hollanda Büyükelçisi Merjanne de Kwaasteniet, İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström, Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton, Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki ve Danimarka Büyükelçisi Danny Annan törenlere katılamadı.

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