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Kanlı soygun! Antalya Kepez'de kuyumcu soygunu! Çalışanı öldürüp 2 kilo altınla kaçtı! O anlar kamerada

Kanlı soygun! Antalya Kepez'de kuyumcu soygunu! Çalışanı öldürüp 2 kilo altınla kaçtı! O anlar kamerada
29.10.2021 10:38 - Son Güncelleme: 29.10.2021 10:39
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Kanlı soygun! Antalya Kepez'de kuyumcu soygunu! Antalya'da kuyumcu dükkanına giren kar maskeli soyguncu, iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü (48) tabancayla öldürüp yaklaşık 2 kilo altını alarak kaçtı.

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Antalya'da kuyumcu dükkanına giren kar maskeli soyguncu, iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü (48) tabancayla öldürüp yaklaşık 2 kilo altını alarak kaçtı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki Arıkaya Kuyumculuk'ta meydana geldi. Başında kar maskesi kuyumcu dükkanına giren soyguncu, silahı iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'e doğrulttu.

Bu sırada Gür ile soyguncu arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında Gür'ü göğsünden vuran şüpheli, yaklaşık 2 kilo altın bilezik ve takıları alarak kaçtı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Abuzer Atakan Gür'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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