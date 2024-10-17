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Kastamonu'da kaçak avcılara yapılan operasyonda geyik etinden yapılmış sucuklar ele geçirildi!
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Kastamonu'da kaçak avcılara yapılan operasyonda geyik etinden yapılmış sucuklar ele geçirildi!

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024, 19:02 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024, 19:02

Kastamonu'da kaçak avlandıkları belirlenen 5 kişi düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şahıslara ait evlerde yapılan aramada geyik etinden yapılmış sucuklar ele geçirildi.

Kastamonu'da kaçak avlandıkları belirlenen 5 kişi düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şahıslara ait evlerde yapılan aramada geyik etinden yapılmış sucuklar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince Merkez ilçe Subaşı Köyü Kütüklü Tarla mevkiinde izinsiz avlanan N.G. ile S.K.'nin evlerine operasyon düzenledi. 3 farklı adreste yapılan aramalarda bir geyiğe ait kafa, dişler, post ve boynuz, 36 bin 100 gram geyik eti, 14 bin 400 gram geyik etinden yapılmış sucuk, 5 bin 930 gram tavşan eti, 2 adet av tüfeği ile 32 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi.
DKMP ile jandarma ekipleri, ele geçirilen malzemelere el koydu. Koruma altındaki yaban hayvanını avlamaktan N.G., S.K., M.M., N.Ç. ve M.D. isimli şahıslara toplamda 443 bin 426 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca ekipler tarafından N.G., S.K., M.M., N.Ç. ve M.D. isimli şahıslara yönelik adli işlem başlatıldı.

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