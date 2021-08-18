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Kars'ta Kerbela şehitleri anıldı! Temsili Hz Ali resmi ile Mustafa Kemal posterleri taşıyanlar vücuduna zincir vurdu

Kars'ta Kerbela şehitleri anıldı! Temsili Hz Ali resmi ile Mustafa Kemal posterleri taşıyanlar vücuduna zincir vurdu
18.08.2021 10:49
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Kars'ta, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenleniyor. Türk bayrağı ile Atatürk ve Hazreti Ali'nin (temsili) posterlerini taşıyan binlerce kişi, yürüyüş etkinliğinde mersiyeler eşliğinde sine dövüp, vücutlarına zincir vurdu. Haberin detayları...


Irak'ın Kufe kenti yakınlarındaki Kerbela Çölü'nde, Emevi Devleti'nin ilk halifesi Muaviye bin Ebu Süfyan'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu, Emevilerin 2'nci Halifesi Yezid bin Muaviye'nin, Hazreti Hüseyin'in kendisine biat etmesini istemesi nedeniyle yaşanan üzücü hadiseler, Hazreti Muhammed'i ve onun ehlibeytini seven müminleri derinden yaraladı.

Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin, muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure Günü'nde şehit edilmeleri nedeniyle bugün, "matem günü" olarak görülüyor ve Kerbela şehitleri, bugün düzenlenen etkinliklerle yad ediliyor.

Bu kapsamda Kars'ta düzenlenen etkinlikte, Işıklı ve diğer camilerde toplanan vatandaşlar, daha sonra Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayrağı ile Mustafa Kemal ve Hazreti Ali'nin (temsili) posterlerini taşıyan binlerce kişi, buradan yürüyüşe başladı.

Gruptakiler, Faikbey Caddesi'nden Merkez Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde sine dövüp, vücutlarına zincir vurdu.

Okunan mersiyelerde bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Siyah elbise giyen kadınlar, ellerinde zülfikar kılıçlarıyla yürüyüşe katıldı.

Yürüyüşte çocukların taşıdığı, üzerinde "Hazreti Ali Asger (A.S)" yazan sembolik tabut dikkati çekti.

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