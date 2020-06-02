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Kars'ta HDP'li belediyenin ihalesinde gerginlik çıktı! Belediye önünde ‘kayyum kayyum’ sloganları

Kars'ta HDP'li belediyenin ihalesinde gerginlik çıktı! Belediye önünde ‘kayyum kayyum’ sloganları
02.06.2020 22:52

Kars’ta HDP’li belediye tarafından ikinci kez ihaleye çıkarılan “toplu taşıma hattı ihalesi”nde gerginlik yaşandı. Dolmuşçularla belediye personeli arasında yaşanan gerginliği büyümeden polis son anda önledi. Belediye önünde toplanan dolmuşçular, 'Kayyum kayyum' sloganları attı.


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