Karadağ’dan Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarla ilgili açıklama: “Manipülasyon yapıldı”

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç, ülkede son haftalarda yaşanan Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarla ilgili A Haber'e konuştu. İbrahimoviç, olayların bilinçli şekilde büyütülerek iki ülke arasındaki dostane ilişkileri hedef aldığını belirtti

"Fidan ile sürekli temas halindeyiz"

İbrahimoviç, sürecin başından bu yana Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yakın temas halinde olduklarını vurguladı. "Karadağ'da yaşayan Türk dostlarımız bizim için kıymetlidir. Türkiye ile güçlü diplomatik bağlarımız var" ifadelerini kullandı

Vize kolaylığı açıklaması

Bakan, Türkiye'den Karadağ'a gelecek ziyaretçiler için vize süreçlerinin kolaylaştırılacağını da duyurdu. "Bu dostluğun zarar görmesine izin vermeyeceğiz" dedi.