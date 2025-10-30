PODCAST CANLI YAYIN
Karadağ’dan Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarla ilgili açıklama: “Manipülasyon yapıldı”

Karadağ’dan Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarla ilgili açıklama: “Manipülasyon yapıldı”

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç, son dönemde Türk vatandaşlarına yönelik artan saldırılarla ilgili “Bu olaylar Türkiye-Karadağ dostluğunu zedelemeyi amaçlayan kötü niyetli çevrelerin manipülasyonudur” dedi.

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç, ülkede son haftalarda yaşanan Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarla ilgili A Haber'e konuştu. İbrahimoviç, olayların bilinçli şekilde büyütülerek iki ülke arasındaki dostane ilişkileri hedef aldığını belirtti

"Fidan ile sürekli temas halindeyiz"

İbrahimoviç, sürecin başından bu yana Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yakın temas halinde olduklarını vurguladı. "Karadağ'da yaşayan Türk dostlarımız bizim için kıymetlidir. Türkiye ile güçlü diplomatik bağlarımız var" ifadelerini kullandı

Vize kolaylığı açıklaması

Bakan, Türkiye'den Karadağ'a gelecek ziyaretçiler için vize süreçlerinin kolaylaştırılacağını da duyurdu. "Bu dostluğun zarar görmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Bunlar da Var

Beyoğlu'nda sokak ortasında rezalet! Urasprof isimli sapkın fenomen kadına tasma takıp dolaştırdı
Beyoğlu'nda sokak ortasında rezalet! Urasprof isimli sapkın fenomen kadına tasma takıp dolaştırdı
Gebze’de 7 katlı binanın çökme anı kamerada! İşte o anlar
Gebze’de 7 katlı binanın çökme anı kamerada! İşte o anlar
İZLE | Kahta 02 Spor 3-1 Kasımpaşa (GOL: Berkay Ceylan)
İZLE | Kahta 02 Spor 3-1 Kasımpaşa (GOL: Berkay Ceylan)
BAE Destekli RSF Sudan’ı kana buladı | VİDEO
BAE Destekli RSF Sudan’ı kana buladı | VİDEO

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle