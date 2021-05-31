Kapatılan kuyularla Türkiye'nin petrolleri nasıl çalındı? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı A Haber'de anlattı!

Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Türkiye'ye petrol müjdesi verdi. Erdoğan, "Açılan yeni kuyular yanında, daha önce 'Petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik." dedi. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Türkiye'nin petrol hamlesini ve kapatılan kuyuların hikayesini anlattı.