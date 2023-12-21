CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13 yıldır oturduğu Genel Başkanlık koltuğundan eden Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisi "değişim" dese de aynı siyasi bakışla devam ediyor.

HDP/DEM İLE PAZARLIK HIZLANDI

CHP, İYİ Parti'nin masadan kalkmasının ardından terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP/DEM ile pazarlıklara hız verdi.

Son olarak Özgür Özel DEM'i ziyaret ederek pazarlık yoklaması yaparken DEM'in Batı'da CHP'ye vereceği destek karşılığında bazı ileçeri istediği gündeme geldi.

İstanbul'da istenen ilçelerin Esenyurt ve Sultangazi olduğu konuşulurken DEM'den gelen açıklama hem pazarlığı hem de iddiaları doğruladı.

CHP'DEN NERELERİ İSTİYORLAR

DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan bugün yaptığı açıklamada "Çeşitli istişareler, müzakereler ve güç birlikleri kurarak ilerleyeceğiz. Yerel seçimlerde "kent uzlaşısı" stratejisini uygulayacağız." ifadeleriyle CHP'ye ittifak için kapıyı açtı ve DEM'in aday çıkaracağı ilçeleri duyurdu.

O ilçeler şu şekilde:

"Adana'da Seyhan, Ceyhan ve Yüreğir Antalya'da Kepez Mersin'de Akdeniz, Toroslar ve Tarsus İstanbul'da Esenyurt, Sultanbeyli, Adalar ve Sancaktepe Aydın'da Didim, Efeler, Germencik ve Söke Konya'da Cihanbeyli, Kulu Kocaeli'nde Dilovası İzmir'de Torbalı, Bayraklı Menemen Manisa'da Gölmarmara, Turgutlu, Yunus Emre Çanakkale'de Gökçeada Tekirdağ'da Çorlu ve Çerkezköy."

DEM/HDP İLÇE SAYISINI NEDEN 4'E ÇIKARDI

Öte yandan DEM CHP'den ilk etapta 2 ilçeyi istemişti daha sonra bu sayının 4'e çıktığı görüldü. Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdülkadir Selvi iki parti arasında pazarlığa ilişkin kulis bilgileri paylaştı.

Selvi şunları yazdı:

"PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Partisi, seçimlerde her yerde aday çıkarma kararı almıştı. O, DEM Parti'nin kararıydı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde de benzer süreç yaşanmıştı. HDP, cumhurbaşkanı adayını çıkarma kararı almıştı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan bunu ilan etmişti. Hatta Selahattin Demirtaş 3 kez adaylık başvurusu yapmıştı. Ama Kandil, Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi kararı alınca HDP'ye kuzu kuzu işbirliği yapmaktan başka bir seçenek kalmamıştı. Hatta Ümit Özdağ ile Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gizli anlaşmaya rağmen... Yerel seçimlere giderken her yerde aday çıkarma kararı alınınca bekleyip 'Esas patron ne diyecek?' demiştim. Özgür Özel'in il bazlı seçim işbirliği teklifinden sonra DEM Parti yeniden toplandı. Batıda büyükşehir ve il belediye başkanlıklarında aday çıkarmama kararı aldılar. Yerel seçim olması nedeniyle diğerinden farklı olarak batıda 27 ilçede belediye başkan adayı çıkaracaklarını ilan ettiler.

Demek ki Kandil ile Ekrem İmamoğlu arasında yapılan pazarlık böyle sonuçlanmıştı.

DEM Parti, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu destekleyecek. Ancak batıda ilçe belediye başkanlığı almak istiyorlar. Çünkü başta ABD olmak üzere Batı dünyasına 'Biz sadece bölgede seçim kazanmıyoruz, Türkiye'nin batısında da belediye başkanlıkları kazanıyoruz' mesajını vermek istiyorlar.

İSTEDİĞİ İLÇELER

DEM Parti'nin İstanbul'da iki belediye başkanlığı istediği söyleniyordu. Biri Esenyurt, diğeri Sultangazi olarak gelmişti kulağıma. DEM Parti bu sayıyı 4'e çıkardı. Esenyurt, Adalar, Sancaktepe ve Sultangazi'de aday çıkarma kararı aldılar.

PKK'nın İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Antalya'da ilçe belediye başkanlığı istediği söyleniyordu. İYİ Parti'nin çekilmesiyle birlikte elleri iyice güçlendi. İstanbul'da 2'den 4'e çıktılar.

EGE VE AKDENİZ'DE

Aydın'da Didim, Efeler, Germencik, Söke, Antalya'da Kepez, Adana'da Ceyhan, Seyhan ve Yüreğir, İzmir'de ise Torbalı, Bayraklı ve Menemen'de aday çıkaracaklarını açıkladılar.

Bu bir seçim ittifakının ötesinde anlam taşıyor. PKK'nın siyasi kolu, Ekrem İmamoğlu sayesinde batıya uzanacak demektir."

ÖZGÜR ÖZEL GELİR GELMEZ HDP'DEM'E YANLADI

CHP ile HDP/DEM arasındaki ittifakı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Özgür Özel de sürdürdü. Kılıçdaroğlu'nu devirdiği kurultayda HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çaktı.

Özel takip eden süreçte DEM/HDP'li Pervin Buldan ile birlikte İstanbul Kadıköy'de operaya giderek Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öptü.

Rezilliği daha da ileri boyuta taşıyan CHP'nin yeni genel başkanı "Onurumdur gururumdur" diyerek Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpmesini savundu.

ÖZGÜR ÖZEL AYAKLARINA GİTTİ

Daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı konumunda bulunan HDP/DEM'i ziyaret etti.

Özgür Özel'in DEM ziyareti sonrası Özgür Özel, Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları açıklama yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL'E EŞ BAŞKAN GÖNDERMESİ

DEM Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları Özgür Özel için, "CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi..." ifaelerini kullanarak güldü. Bilindiği üzere Özgür Özel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında savuruluyor. Ekremci kalemşorler her fırsatta Ekrem İmamoğlu'nun "fiili eş başkan" ilan ediyor.