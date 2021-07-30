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SON DAKİKA: Kuzey Irak'a hava harekatı! 40 yakın hedef imha edildi

SON DAKİKA: Kuzey Irak'a hava harekatı! 40 yakın hedef imha edildi
30.07.2021 10:08 - Son Güncelleme: 30.07.2021 10:08
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Son dakika haberleri... MSB: Irak Kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 29 Temmuz 2021’de hava harekatı düzenlendi. Hava harekatı ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40’a yakın hedef imha edilmiş, terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe vuruldu.


Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında PKK'ya ait sözde karargah yerleri, sığınak ve mağaralardan oluşan 40'a yakın hedefin imha edildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk ve Zap bölgelerinde teröristlerin kullandığı hedeflere dün hava harekatı düzenledi. Harekatta PKK'lı teröristlere ait 40'a yakın barınak, sığınak, mağara ve mühimmat deposu imha edildi.

Harekata ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Irak kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 29 Temmuz 2021'de hava harekatı düzenlenmiştir.

Hava harekatı ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40'a yakın hedef imha edilmiş, terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur."

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