Kamuda normalleşme takvimi belli oldu! Kamuda idari izin ne zaman bitecek?

26.05.2020 09:42

Son dakika haberine göre koronavirüs sonrası kamuda da normalleşme takvimi belli oldu. Salgınla mücadele kapsamında kamuda uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçilmişti. Salgının kontrol altına alınması ve hızının kesilmesinin ardından normalleşme için adımlar atılmaya başlanıyor. Peki kamuda idari izin ne zaman bitiyor? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman sona erecek? İşte cevaplar...

Kamuda idari izin ne zaman bitecek? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından yurt genelinde bir takım önlemler alındı. Bu kapsamda kamuda uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçildi. Koronavirüsle mücadelede birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından normalleşme için çalışmalar sürüyor. En çok merak edilenlerden biri de kamuda normalleşmenin hangi tarihte yapılacağı oldu. Peki, kamuda idari izin ne zaman bitiyor? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman sona erecek? İşte son gelişmeler...

KAMUDA UZAKTAN VE ESNEK ÇALIŞMA NE ZAMAN SONA ERECEK?

Kamu kurum ve kuruluşları personeli için normalleşme adımları atmaya başladı. Bakanlıklar'ın 1 Haziran'da personelin mesaiye gelmesi yönünde yazılar yazmaya başladığını bildirdi.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, coronavirüsle mücadele kapsamında kamu kurumları uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçmişti. Edinilen bilgiye göre bakanlıklarda kurumların yaptığı işin niteliğine göre işleyiş belirlenecek.

Bazı bakanlıklar personeli için haftada üç gün nöbet yazmaya. bazı bakanlıklar ise çalışılan yerlerdeki görev dağılımına göre, 1 gün nöbet 1 gün iş şeklinde görev çizelgesi oluşturmaya başladı.

Önümüzdeki günlerde hangi kurumda nasıl bir çalışma düzeni oluşturulacağı netlik kazanacak. Bazı kurumlarda ise esnek ve uzaktan çalışma modelleri üzerinde de duruluyor.

KAMUDA İDARİ İZİN NE ZAMAN BİTECEK?

Kamuda idari izin sürecinin hangi tarihte biteceği konusunda da resmi bir açıklama bulunmuyor. Detaylar belli olduğunda takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.