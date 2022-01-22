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Kalp krizi geçiren hasta Adıyaman'dan ambulans uçakla Erzurum'a sevk edildi

Kalp krizi geçiren hasta Adıyaman'dan ambulans uçakla Erzurum'a sevk edildi
22.01.2022 14:25

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Sağlık Bakanlığı, olumsuz hava koşullarından nedeniyle Adıyaman'da tedavi gören 54 yaşındaki kalp hastası Veysi Coşkun'u ambulans uçakla Erzurum'a sevk etti. Coşkun, daha sonra ambulansla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, geçirdiği kalp krizi sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Veysi Coşkun'un, ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı üzerine Erzurum'a nakledilmesi kararlaştırıldı.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrası hazırlanan uçak ambulansla Adıyaman Havaalanı'ndan alınan hasta, Erzurum Havalimanı'na gönderildi.

Coşkun, daha sonra ambulansla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

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