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Kağıthane’de yangın! Orman ürünlerinin bulunduğu depo tutuştu! 4 işçi zehirlendi!
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Kağıthane'de yangın! Orman ürünlerinin bulunduğu depo tutuştu! 4 işçi zehirlendi!

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 17:02 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2025 17:01

Kağıthane'de bulunan orman ürünleri deposunda çıkan yangın güçlükle söndürüldü. 4 işçi dumandan etkilendi.

Kağıthane'de orman ürünleri deposunda yangın çıktı. Çıkış nedeni beli olmayan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 4 işçiye ambulansta sağlık ekipleri tarafından oksijen verildi. Yaşanan panik anları ise kameralara yansıdı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta orman ürünleri deposu olarak kullanılan işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

4 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangına müdahale etmek isteyen 4 işçi ise dumandan etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla işçilere ambulansta oksijen verildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın sırasında panik yaşanırken, o anlar kameralara yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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