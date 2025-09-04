Kağıthane'de şoke eden görüntü: Kovaladığı çocuğa otomobil çarptı! Yerde dövmeye devam etti

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.U.İ.'nin yanına gelen bir kişi çocuğun bisikletini almak istedi. Ancak çocuk bisikletiyle hızla kaçmaya başladı. Bisikletiyle caddeye çıkan çocuğa o sırada seyir halinde olan kadın sürücü idaresindeki otomobil çarptı. Otomobilin çarpmasıyla yere savrulan çocuk hafif yaralandı. Kazanın ardından kadın çocuğu hastaneye götürmek istedi.





YERE DÜŞTÜKTEN SONRA DARBETTİ



Ancak çocuğun bisikletini almak isteyen kişi, A.U.İ.'nin yanına gelerek otomobil sürücüsü kadını 'Birşey yok' diyerek olay yerinden uzaklaştırdı. Hastaneye gitmesini engelleyen kişi çocuğa önce yumruk sonra da tekme attı; ardından da olay yerinden kaçtı. Çocuk ise aldığı darbeler sonrası bisikletiyle yere düştü. Hem kaza hem de darp anları güvenlik kamerasına yansıdı.





AİLE DARP RAPORU ALDI



Olayın ardından A.U.İ., durumu annesi Gül İ. ve babası Mehmet İ.'ye anlattı. Hastaneye giderek darp raporu alan ailenin savcılığa giderek suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.



