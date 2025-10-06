Kağıthane Merkez Mahallesi Eyüpsultan Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında zincirleme kaza meydana geldi. İddiaya göre, Leyla A. yönetimindeki 34 BYK 998 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, aynı yönde ilerleyen İbrahim A.'nın kullandığı 34 NPM 031 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, önünde ilerleyen Gökhan E. idaresindeki 34 DBV 889 plakalı motosikletle, İsmail Ş.'nin kullandığı 34 NHY 247 plakalı motosiklete çarptı. Kısa sürede zincirleme kazaya dönüşen olayda 4 kişi yaralandı.

4 Kişi Yaralandı, Hayati Tehlikeleri Yok

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücülerinden İbrahim A. ve İsmail Ş., Seyrantepe Devlet Hastanesi'ne; Gökhan E. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Dilek G. ise Okmeydanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesine göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Araçlar Çekiciyle Kaldırıldı, Trafik Yeniden Açıldı

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği caddede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Yapılan alkol kontrollerinde sürücülerin '0 promil' olduğu belirlendi. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından Eyüpsultan Caddesi yeniden trafiğe açıldı.

Polis Ekiplerinden Soruşturma

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle kazanın oluş anı ve sürücünün direksiyon hakimiyetini neden kaybettiği araştırılıyor.