Kadir Gecesinde nasıl ibadet etmeliyiz? Kadir Gecesinde okunacak dualar neler? Nihat Hatipoğlu açıkladı

Nihat Hatipoğlu Kadir Gecesi duası bu mübarek gecede ibadet etmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 17 Nisan 2023 günü idrak edilecek olan Kadir Gecesi için araştırmalar hızlandı. İşte Nihat Hatipoğlu'nun Kadir Gecesi duası...

PEYGAMBER EFENDİMİZİN KADİR GECESİ DUASI

Hazreti Ayşe Peygamberimizin Kadir Gecesi okuduğu duayı şöyle aktarmıştır.

Rasûlullah (sas)'e:

" 'Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?' diye sordum."

Rasûlullah'ın yanıtı:

"Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî"

KADİR GECESİ DUASI TÜRKÇE MEALİ

(Allah'ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet."

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Kadir Gecesi Hacet namazı kılınabilir. Kadir Gecesi Hacet namazının kılınışı da şöyledir:

1. rekatta: 1 Fatiha, 3 kadir suresi ve İhlas suresi okunur

2. rekatta: 1 Fatiha, 3 İhlas suresi

3. rekatta : 1 Fatiha 3 Kadir suresi

4. rekatta : 1 Fatiha 3 ihlası şerif okunur.

KADİR GECESİNİN ALAMETLERİ NEDİR?

Ahmed bin Hanbel'in Müsned adlı hadis kitabında Kadir gecesinin alametleri ile alakalı şöyle bir hadis rivayet edilmektedir:

"Kadir Gecesi açık ve net bir gecedir. Sanki bu gecenin içinde ışıldayan bir ay vardır. Bu gece sakin, yağmursuz bir gecedir. Ne sıcaktır, ne de soğuk. Yıldızsızdır. O gecenin sabahında güneş ışınsız (ışınları gözü almayacak şekilde) doğar."

KADİR GECESİ İBADETLERİ

Kadir gecesi, semanın kapılarının açıldığı dua ve tövbelerin çokça kabul edildiği mübarek bir gece olarak tanımlanır.

Bu geceyi namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, istiğfar ve dua ederek değerlendirmek gerektiği belirtilir.

Peygamber Efendimiz (sav) mübarek Kadir gecesi için şöyle buyurmuştur:

"Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır".

-Kadir gecesinde yapılacak ibadetlerin başında Kur'an-ı Kerim okumak gelir. Kur'an okunmalı, okuyanlar dinlenmelidir. Kur'an ile olan bağ arttırılmalı ve Allah'a olan sevgi ve saygı kuvvetlendirilmelidir.

-Nafile namaz kılınmalı, üzerinde namaz borcu olan kişilerin nafile namaz kılmadan önce hiç değilse bir günlük kaza namazı kılmaları tavsiye edilmiştir.

-Peygamber Efendimize (sav) salat ü selamlar getirilerek O'nun şefaatine nazil olmayı ummak ve ümmet bilincini tazelemek gerekir.

-Kadir gecesi, günahların bağışlandığı bir gece olarak faziletleri bol olan, Müslümanlara müjdelenen mübarek bir gecedir.

-Ebu Hureyre'nin (ra) rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

"Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır."