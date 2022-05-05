Haberler Haber Videoları KADIN CİNAYETİ! İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay'ın öldürüldüğü anın görüntüsü kamerada! Sokakta kafasına sıkıp kaçtı

KADIN CİNAYETİ! İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay'ın öldürüldüğü anın görüntüsü kamerada! Sokakta kafasına sıkıp kaçtı

KADIN CİNAYETİ! İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay'ın öldürüldüğü anın görüntüsü kamerada! Sokakta kafasına sıkıp kaçtı
05.05.2022 12:34

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KADIN CİNAYETİ! İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay'ın öldürüldüğü anın görüntüsü kamerada... İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay sokak ortasında başından silahla vurularak öldürüldü. Genç kadının saplantılı kişi tarafından vurulduğu öne sürülürken o anlar mahalle sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Atalay'ın sosyal medya hesabında 'Belki Başka Hayatta' mesajı dikkat çekti.

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İstanbul Esenler'de iddiaya göre 19 yaşındaki Asiye Atalay'ın saplantılı bir kişi tarafından yolu kesildi. İkili arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
19 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Asiye Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaydan sonra koşarak kaçan saldırgansa aranıyor. Asiye Atalay'ın sosyal medyadaki 'Belki Başka Hayatta' yazılı paylaşımı da dikkat çekti.

VURULMA ANI KAMERADA
Atalay'ın saplantılı aşığı olduğu iddia edilen kişi, elindeki silahı ile geldiği, Asiye Atalay'ın çığlık attığı, saldırganın Atalay'ın başına hedef aldığı ve ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırganın Asiye Atalay yere yığıldıktan sonra koşarak uzaklaştığı anlar da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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