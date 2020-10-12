Kabus sürüyor! 36 yaşındaki avukat sahte içkiden öldü

Son günlerde sebep olduğu ölümlerle gündeme gelen sahte içki olayıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı... İstanbul'da sahte içki kullanımı nedeniyle dört kişi daha zehirlendi. Üç kişi hastaneye kaldırıldı. 36 yaşındaki Avukat Oğuzhan Ş. yaşamını yitirdi. Öte yandan İzmir'de, sahte içkiden ölümlerle ilgili cezalara değinen Avukat Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, sahte içkiyi üreterek piyasaya süren kişilerin olası kastla adam öldürmek suçundan ceza alabileceklerini söyledi.

İstanbul'da dört kişi daha metil alkolden hazırlanan sahte içkiler nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İddialara göre; Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 36 yaşındaki Avukat Oğuzhan Ş. yapılan müdahalelere rağmen sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma açıldı ve inceleme başlatıldı. Dört kişinin metil alkolleri aynı yerden aldıkları tespit edildi. İstanbul, İzmir ve Kırıkkale'de sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.

ÜÇ İLÇEDE OPERASYON

İHA'nın haberine göre Kartal'da avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu (36) sahte içki nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybederken, Kemal K, Abdil K, ve Rahmi K isimli şahıslar da zehirlenmesi şüphesiyle Kartal Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavi edilen 3 kişi ifadelerinde, metil alkolü Petroliş Mahallesi'ndeki bir adresten aldıklarını ve bu alkolle yaptıkları içkiyi tükettikten sonra görme kaybı yaşadıklarını anlatırken, söz konusu iş yerinde arama yapan polis, 290 anason kiti, 10 votka kiti, 30 adet 10 miligram viski kiti, 9 metil alkol şişesi, 2,5 litre kaçak viski, 2,5 litre kaçak rakı ele geçirmişti. Yavuz Ö. adlı 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, üç ilçede daha benzer operasyon düzenlendi.