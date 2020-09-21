Kabine'den koronavirüs ile ilgili yeni kısıtlamalar çıkacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den flaş açıklama!

21.09.2020 16:57

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs Türkiye’de yeniden artışa geçti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin bugünkü toplantısında gündemde koronavirüs vakalarının artışı da olacak. Peki Kabine’den koronavirüs ile ilgili yeni kısıtlamalar çıkacak mı? Konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, “Kamu yönetimi tekrar bazı kısıtlamalarla bu sürecin tekrar kontrolü için kararlar alacak. Belki bugün onları öğrenme fırsatımız olur diye düşünüyorum” dedi.

Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıdan sonra alınan kararlara ilişkin açıklama yapılması bekleniyor. Toplantının en önemli maddelerinden biri de yeniden artan vakalarla birlikte alınması beklenen tedbirler olacak.

Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulunan Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, "Kamu yönetimi tekrar bazı kısıtlamalar ve yasaklamalarla bu sürecin tekrar kontrolü için kararlar alacak. Belki bugün onları öğrenme fırsatımız olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Tevfik Özlü'nün önemli açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İYİ BİR NOKTADA DEĞİLİZ"

Vaka sayımız maalesef artıyor. Kaybettiğimiz yurttaşların sayısı arttı. Günde 60'ın üzerinde kayıp vermeye başladık. Ağır hasta sayımız artıyor, bu da üzücü. Bütün bunlar bir arada değerlendirildiğinde iyi bir noktada olmadığımızı görüyoruz.

"BUGÜN KABİNEDEN BAZI KISITLAMALAR ÇIKABİLİR"

Günlük vaka sayımızdaki günü birlik oynamalar değil, genel olarak tabloya baktığımızda dikkatimizi çeken bunlar. Ondan dolayıdır ki Sayın Cumhurbaşkanımız da bu işi sıkı tutmamız gerekiyor şeklinde bir ifadede bulundu.

Normalleşmeyle birlikte insanların yeniden işine gücüne; dükkanına, mağazasına geri dönmesi, alışverişini yapması ama bunu yaparken de dikkatli ve tedbirli olarak salgına izin vermemesi amaçlanmıştı. Ama maalesef insanımız bu konuda gerektiği kadar hassas davranamadı. Şimdi sanıyorum kamu yönetimi tekrar bazı kısıtlamalar ve yasaklamalarla bu sürecin tekrar kontrolü için kararlar alacak. Belki bugün onları öğrenme fırsatımız olur diye düşünüyorum.