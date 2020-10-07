Joe Biden, seçim yaklaştıkça oylarını artırmak için Türkiye’ye saldırdı

Daha önce Türkiye aleyhine rezil açıklamalar yapan ABD başkan adayı Joe Biden, dün de küstah sözlerine devam etti: Trump, Yunanistan'a yönelik provokatif eylemden kaçınması için Türkiye'ye baskı yapmalı. Erdoğan'a Ayasofya'nın müze statüsüne geri çevrilmesi çağrısı yapıyorum.
Daha önce Türkiye aleyhine rezil açıklamalar yapan ABD başkan adayı Joe Biden, dün de küstah sözlerine devam etti: Trump, Yunanistan'a yönelik provokatif eylemden kaçınması için Türkiye'ye baskı yapmalı. Erdoğan'a Ayasofya'nın müze statüsüne geri çevrilmesi çağrısı yapıyorum.