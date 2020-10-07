Joe Biden, seçim yaklaştıkça oylarını artırmak için Türkiye’ye saldırdı

Daha önce Türkiye aleyhine rezil açıklamalar yapan ABD başkan adayı Joe Biden, dün de küstah sözlerine devam etti: Trump, Yunanistan'a yönelik provokatif eylemden kaçınması için Türkiye'ye baskı yapmalı. Erdoğan'a Ayasofya'nın müze statüsüne geri çevrilmesi çağrısı yapıyorum.