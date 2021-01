ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın yemin törenine katılan Jennifer Lopez Kongre binası önünde sahne aldı. Lopez, This Land is Your Land (Bu ülke senin, bu ülke benim) şarkısını seslendirirken, İspanyolca söylediği, "Herkes için özgürlük ve adaletle, bölünmez bir ulus" sözleri törene damga vurdu.