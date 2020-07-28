Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 5 albay tuğgeneralliğe, bir tuğgeneral tümgeneralliğe terfi ettirildi, 4 general ve 24 albay emekliliğe sevk edildi. 21 general yeni görevine atandı, 28'i albay olmak üzere 35 il jandarma komutanının görev yerleri değiştirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı'nda atamalar
28.07.2020 05:28
- Jandarma Genel Komutanlığı'nda atamalar
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