Jandarma Genel Komutanlığı'nda atamalar

28.07.2020 05:28

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 5 albay tuğgeneralliğe, bir tuğgeneral tümgeneralliğe terfi ettirildi, 4 general ve 24 albay emekliliğe sevk edildi. 21 general yeni görevine atandı, 28'i albay olmak üzere 35 il jandarma komutanının görev yerleri değiştirildi.