İzmirli depremzedelerin mutlu günü: Anahtarları Başkan Erdoğan teslim edecek

İzmir'de, 117 kişinin ölümüne neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Devlet bir yıl gibi kısa bir süre içinde depremin yaralarını sardı. Yıkılan evlerin yerine yenileri yapıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı enkazların kaldırılmasının ardından depremde en çok etkilenen Bayraklı'da 7 proje alanı, ayrıca Bayraklı Şehir Hastanesi yakınlarında da rezerv alanı belirledi. TOKİ proje ve rezerv alanındaki çalışmalar kapsamında 1391 konut ve 298 işyerinin inşasına hemen başlandı.

145'i işyeri, 596'sı konut olmak üzere toplam 741 konut tamamlandı. 2+1 daireler 90-94 metrekare, 3+1 daireler ise 102, 106, 118 ve 138 metrekare olarak yapıldı. Deprem sonrası enkaza dönen Rıza Bey, Doğanlar, Yağcıoğlu ve Yılmaz Erbek apartmanları ile Emrah ve Barış Sitesi'nin bloklarının yerinde de yeni binalar yükseldi.



Yapımı tamamlanan konut ve dükkânlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü İzmir programı kapsamında Bayraklı'da katılacağı törenle hak sahiplerine verilecek. 3 milyon 800 bin metrekare büyüklüğündeki rezerv alanda depremzedeler için yapılan 3 bin 649 konuttan, 397'sinin ise yılbaşında tamamlanması bekleniyor. Proje alanlarında toplam 795 konut ve 153 işyerinin inşası ise sürüyor.

ÇOK MEMNUNUZ

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, "Sayın Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu. Deprem konutlarının ilk etabı bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Çok memnunuz ve çok teşekkür ederiz. Proje alanındaki fiyatlandırmalardan çok memnunuz. Taksitlendirmeler de çok iyi oldu. Proje dışındaki mağdurlar için de iki yıl ödemesiz 20 yıllık 400 bin liralık faizsiz kredi oluşturulursa çok mutlu olacağız" dedi.



Depremzede gayrimenkul danışmanı bir çocuk annesi Türkan Değirmencioğlu (47) ise "Gerçekten hızlı hareket edildi. Bir yılda ilk etap tamamlandı. Mimari çizimler ve konutların iç tasarımı güzel yapılmış. Minimalist yaşama çok uygun ve kullanışlı daireler. Sadece biraz küçük olması dezavantaj. Biz daha büyük dairelerde yaşamaya alışkınız " diye konuştu.





İZMİRLİLERİN ELİNİ HİÇ BIRAKMADIK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tüm İzmirlileri anahtar teslim törenine davet etti. Kurum, "Yitirdiğimiz canların acısı yüreğimizde hâlâ taze. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, depremin yaşandığı ilk andan itibaren devletimizin tüm imkânlarını seferber ettik. İzmirli kardeşlerimizin elini hiçbir zaman bırakmadık.

Yaralarını sarmak için var gücümüzle çalıştık. Tıpkı Kartal'da, Kâğıthane'de, Elazığ'da, Malatya'da, Giresun Dereli'de ve tüm afet bölgelerinde olduğu gibi İzmir'de de inşaatları hızlı bir şekilde başlattık. Bugün, İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm çalışmalarını yürütüyoruz" dedi.





ELAZIĞ'DA 178 KONUT İÇİN KURA ÇEKILDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Elazığ'da 41 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası depremzedeler için yaptırılan konutların inşası sürüyor. Karakoçan ilçesinde 174, Hicret Mahallesi'nde 4 konut için kura çekimi yapıldı. Vali Ömer Toraman törende ilk kurayı çekti.